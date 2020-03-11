По инфомрации Aftonbladet со ссылкой на генерального секретаря Шведского футбольного союза Хокана Шёстранда, матч Швеция - Россия пройдёт в Стокгольме 28-го марта без зрителей в мерах безопасности из-за эпидемии коронавируса.
Встреча сборных Швеции и России запланирована на 28-е марта. Матч пройдёт в столице Швеции - Стокгольме. Начало игры в 20:00 мск.
Ранее стало известно, что контрольный матч сборной России со соборной Молдавии, который пройдёт 31-го марта также состоится без болельщиков на трибунах.
Товарищеский матч Швеция - Россия пройдёт без зрителей
Товарищеский матч сборных Швеции и России, запланированный на 28-е марта пройдёт при пустых трибунах.
Фото: ТАСС
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