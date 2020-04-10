- Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в следующем году. Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении.
Соответствующее обращение было направлено губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым 30 марта в адрес РФС и оргкомитета УЕФА, – приводит слова Кириллова ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что Бильбао и Рим выразили сомнения по поводу готовности принять чемпионат Европы в 2021 году.
Напомним, что чемпионат Европы, запланированный на ближайшее лето, был перенесён на лето 2021-го года по причине пандемии коронавируса. Турнир, в честь 60-летнего юбилея Евро, должен был пройти в 12-ти городах 11-ти стран Европы.
Власти Санкт-Петербурга уведомили РФС и УЕФА, что город заинтересован в принятии Евро
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов подчеркнул, что северная столица России не собирается отказываться от проведения матчей Евро будущим летом.
Фото: Газета.ру
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