Власти Санкт-Петербурга уведомили РФС и УЕФА, что город заинтересован в принятии Евро

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов подчеркнул, что северная столица России не собирается отказываться от проведения матчей Евро будущим летом.

Фото: Газета.ру