Сборная России одержала победу над Венгрией

Сборная России в матче Лиги наций одержала победу над командой Венгрии.
Встреча, прошедшая в Будапеште, завершилась со счетом 3:2. В составе сборной России голами отличились Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Марио Фернандес.

У хозяев отличились Роланд Шаллаи и Неманья Николич.

Отметим, что после двух туров группового этапа Лиги наций сборная России возглавляет группу. На счету команды Черчесова шесть очков после матчей с Сербией и Венгрией.

Лига нации УЕФА

2 тур

Венгрия - Россия 2:3

Голы: Шаллаи, 63, Николич, 70 - Антон Миранчук, 15, Оздоев, 33, Фернандес, 47

Венгрия: Гулачи, Салаи, Ланг, Орбан, Беше, Надь, Шигер (Кальмар, 46), Собослаи (Чери, 83), Холендер, Шаллаи, Салаи (Николич, 68)

Россия: Шунин, Семёнов, Фернандес, Кудряшов, Джикия, Ионов (Караваев, 75), Зобнин, Оздоев, Кузяев (Жирков, 58), Антон Миранчук (Газинский, 68), Дзюба

Предупреждения: Зобнин, 24, Шигер, 42

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