Встреча, прошедшая в Будапеште, завершилась со счетом 3:2. В составе сборной России голами отличились Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Марио Фернандес.
У хозяев отличились Роланд Шаллаи и Неманья Николич.
Отметим, что после двух туров группового этапа Лиги наций сборная России возглавляет группу. На счету команды Черчесова шесть очков после матчей с Сербией и Венгрией.
Лига нации УЕФА
2 тур
Венгрия - Россия 2:3
Голы: Шаллаи, 63, Николич, 70 - Антон Миранчук, 15, Оздоев, 33, Фернандес, 47
Венгрия: Гулачи, Салаи, Ланг, Орбан, Беше, Надь, Шигер (Кальмар, 46), Собослаи (Чери, 83), Холендер, Шаллаи, Салаи (Николич, 68)
Россия: Шунин, Семёнов, Фернандес, Кудряшов, Джикия, Ионов (Караваев, 75), Зобнин, Оздоев, Кузяев (Жирков, 58), Антон Миранчук (Газинский, 68), Дзюба
Предупреждения: Зобнин, 24, Шигер, 42
Сборная России одержала победу над Венгрией
Сборная России в матче Лиги наций одержала победу над командой Венгрии.
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