Как сообщает источник, дом футболиста, который был ограблен, находится в Португалии, а сам он в это время играл против Испании (0:0) за национальную сборную.
Стоимость недвижимости оценивают в 7 млн фунтов, пока не сообщается, что было похищено, известно лишь о майке игрока с автографом.
Источник: The Sun.
В Португалии ограбили дом Роналду
Дом нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду был ограблен.
Фото: Getty Images
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