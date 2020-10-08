В Португалии ограбили дом Роналду

Дом нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду был ограблен.

Фото: Getty Images

Как сообщает источник, дом футболиста, который был ограблен, находится в Португалии, а сам он в это время играл против Испании (0:0) за национальную сборную.



Стоимость недвижимости оценивают в 7 млн фунтов, пока не сообщается, что было похищено, известно лишь о майке игрока с автографом.



Источник: The Sun.