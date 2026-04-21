Агент Макарова рассказал о будущем россиянина в турецком клубе

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы вингера "Кайсериспора" Дениса Макарова, высказался о будущем своего клиента в турецком клубе.
Фото: ФК "Кайсериспор"
По словам агента, футболисту уже предлагают общаться о новом контракте с клубом.

- К нему прекрасно относятся болельщики команды, очень любят его. Президент клуба — тоже.
И нам уже предлагают общаться по новому договору. Но мы пока заточены на то, чтобы решить все вопросы с результатом, а потом уже будем думать, принимать решение, - цитирует Бабыря "Матч ТВ".

Денис Макаров перешел в "Кайсериспор" из московского "Динамо" в зимнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил с клубом контракт на полгода. Всего вингер провел за турецкую команду во всех турнирах девять матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.

