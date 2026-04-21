Соболев высказался о предстоящем матче "Зенита" с "Локомотивом"

- Что думаю об этой игре? "Локомотиву" есть что доказывать.
Но если мы будем играть так, как умеем, с максимальной самоотдачей, и вновь напомним друг другу, что это один из пяти финалов, то, надеюсь, что всё закончится хорошо, - цитирует Соболева "Матч ТВ".
В 26 туре чемпионата России петербургский "Зенит" сыграет на выезде с московским "Локомотивом" - встреча состоится в среду, 22 апреля, в 19:45 по московскому времени.
По итогам 25 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата с 55 набранными очками. Команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке с 48 баллами в своем активе.