ФИФА утвердила новые правила, согласно которым клубы могут не отпускать футболистов в сборные

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал о нововведениях от ФИФА.

Фото: ФИФА

Сообщается, что на период пандемии коронавируса ФИФА утвердила временные правила направления футболистов в национальные сборные. Ранее клубы всегда были обязаны отпускать игроков в национальные команды, если на них приходил вызов, однако теперь при определенных обстоятельствах клубы имеют право этого не делать. В частности, если по месту приезда в расположение сборной или по возвращении обратно в клуб игрок должен будет отбыть обязательный карантин продолжительностью более 5 дней, либо если из-за существующих ограничений на международные перелёты футболист не может прибыть в расположение сборной, либо своевременно вернуться в клуб.



Источник: подкаст "SILA Права"