"Я не смотрел это интервью. Только слышал что-то. Это его мнение, поэтому не могу оценивать. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Он что, до этого по-другому как-то изъяснялся?", - сказал Широков.
Напомним, Станислав Черчесов дал интервью в эфире канала "Матч ТВ". Некоторые его ответы зрителям показались острыми.
В частности, под критику Черчесова попали братья Миранчуки, Федор Чалов и Антон Заболотный.
Сборная России в последнем матче в этом году уступила в Белграде сборной Сербии в рамках Лиги наций со счетом 0:5. Российская команда осталась в дивизионе B Лиги наций на следующий розыгрыш турнира.
В понедельник сборная России узнает соперников по отборочному турниру к Чемпионату Мира 2022 года в Катаре.
Источник: Sport24
"Он что, как-то по другому до этого изъяснялся?" Широков - о скандальном интервью Черчесова
Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением об интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова в эфире "Матч ТВ".
Фото: РФС
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