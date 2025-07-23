"Пока у "Динамо" всё также. Я понял, футболиста покупают за 12 миллионов какого-то нового. Другое дело, непонятно, что с Карраскалем? То он уезжает, то не уезжает, то сидит на скамейке... Непонятно, что с Бителло - он так же может по ходу чемпионата сказать "ребята, я не хочу" да? А сейчас пять туров, выиграешь два матча из пяти. И можешь начать отставать от "Зенита", "Спартака" или кого-то ещё на приличное количество очков", - сказал Радимов в интервью "РБ Спорт".
В первом туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" сыграло вничью с калининградской "Балтикой" (1:1). Счёт открыл нападающий калининградцев Брайан Хиль. В составе бело-голубых гол забил защитник Касерес.
Это была первая официальная игра Валерия Карпина во главе московского "Динамо". Российский тренер подписал контракт с бело-голубыми на три года. Также он продолжает возглавлять сборную России, где работает с июля 2021 года.
В прошедшем сезоне московское "Динамо" заняло пятое место, набрав 56 очков. "Балтика" же выиграла Первую Лигу и вернулась в Российскую Премьер-Лигу после годичной паузы. В следующем туре бело-голубые дома примут "Ростов", а "Балтика" в гостях сыграет против московского "Спартака". Обе игры пройдут в субботу, 26 июля.
Радимов считает, что "Динамо" при Карпине не изменилось
Бывший игрок "Зенита" и ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал игру "Динамо" при новом главном тренере Валерии Карпине.
Фото: ФК "Динамо" Москва