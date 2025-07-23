"Его переезд в Россию не прошел у нас незамеченным, а мнения разделились. Считаю Фабио хорошим специалистом, который любит и умеет работать с молодыми игроками. То, что он сразу взял трофей с ЦСКА, только подтверждает его профессионализм", - цитирует Фурнье "СЭ".
Напомним, что этим летом ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера. Под руководством сербского специалиста "армейцы" стали бронзовыми призерами чемпионата России и обладателями Кубка страны.
В июне клуб объявил о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера, ранее специалист работал в ряде швейцарских клубов. В первом официальном матче во главе ЦСКА Челестини стал обладателем Суперкубка России, одержав победу над "Краснодаром" со счетом 1:0.
В Швейцарии высказались о качествах главного тренера ЦСКА Челестини
Швейцарский журналист Стефан Фурнье рассказал о качествах главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА