"Я думаю, он не обращает на это внимания, а просто делает своё дело — играет в футбол. И на каждый матч выходит, как на решающий. После прошлого сезона к нему будет приковано много внимания. Тут главное психологически не надломиться. Думаю, этого не произойдёт. Но о Европе, как мне кажется, ему рано ещё думать", - цитирует Лоськова "Чемпионат".
В сезоне-2024/2025 Алексей Батраков вышел на поле в 37 встречах и записал на свой счет 15 забитых мячей и 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 12 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2029 года.
В 1 туре Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова одержала победу над "Сочи" со счетом 3:0. Во 2 туре чемпионата России московский "Локомотив" сыграет на выезде с "Краснодаром", который является действующим чемпионом России.
Лоськов: Батракову рано думать о Европе
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Лоьсков высказался о возможном переходе Алексея Батракова в европейский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"