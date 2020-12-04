Сборная России охарактеризовала 2020 год словом "Сербия"

"Сербия", — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.Напомним, что в заключительном матче 2020 года сборная России встречалась с Сербией в рамках 6-го тура Лиги наций УЕФА. Команда Станислава Черчесова разгромно проиграла со счетом 5:0. Поражение от сербов не позволило России подняться в Лигу А Лиги наций, а также существенно повлияла на рейтинг сборных УЕФА. Национальная команда вылетела из топ-20, из-за чего при жеребьевке квалификации чемпионата мира 2022 года будет посеяна в 3-й корзине.Источник: официальный "твиттер" сборной России по футболу