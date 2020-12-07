УЕФА примет решение о количестве зрителей на Евро-2020 в марте следующего года

УЕФА объявил дату, когда станет известно о формате проведения Чемпионата Европы по футболу 2020.
Фото: УЕФА
Решение о том, какой формат будет у Евро-2020, будет принято 5 марта 2021 года.

Матчи могут пройти при полной загрузке стадиона, при пустых трибунах или с ограниченим по зрителям: либо от 50 до 100 процентов зрителей, либо от 20 до 30 процентов.

Чемпионат Европы 2020 состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Причина переноса турнира на год вперед - пандемия коронавируса.

Турнир должен состояться в 12 городах на 12 стадионах по всей Европе. Часть матчей примет Санкт-Петербург, в том числе игры сборной России против сборных Бельгии и Финляндии.

Источник: официальный сайт оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге

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Теги: Евро-2020
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