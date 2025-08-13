Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Сочи
18:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
18:30
БалтикаНе начат
Динамо
20:45
КраснодарНе начат

Суперкубок УЕФА

Новости
ПСЖ
22:00
ТоттенхэмНе начат

Газизов: Агаларов должен приносить пользу дагестанскому футболу

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о будущем нападающего Гамида Агаларова.
Фото: "Чемпионат"
- Верю ли я, что Гамид все еще может уехать в Европу? Я не хочу, чтобы он куда-то уезжал, сегодня он должен приносить пользу дагестанскому футболу, что он и делает. Ему за это большое спасибо, - сказал Газизов "РБ Спорт".

Напомним, Напомним, вчера, 12 августа, "Динамо" Махачкала обыграло московский "Спартак" в матче второго тура группового этапа Кубка России (1:1, 4:3 — в серии пенальти). Гамид Агаларов реализовал 11-метровый удар на 87-й минуте, однако в серии пенальти не смог переиграть Илью Помазуна.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится