Дюков: критика в адрес игроков из уст Черчесова была направлена на благо

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал критику главного тренера сборной России Станислава Черчесова в адрес некоторых игроков.
"Все мы знаем, что Черчесов безусловно переживает за результаты сборной. Естественно, для него небезразличны игроки. Для него важно, чтобы они росли и прогрессировали. Эта критика, которая прозвучала из его уст, была направлена на благо, на то, чтобы придать импульс для развития игрокам", - сказал Дюков.

Напомним, что Черчесов выступил с критикой в адрес Федора Чалова и Александра Соболева. Позже ЦСКА отреагировал на слова наставника национальной команды официальным заявлением на своем сайте.

Сборная России заняла второе место в своей группе в Лиге Наций и не смогла выйти в дивизион А. Соперниками команды Черчесова были Венгрия, Сербия и Турция.

Источник: "СЭ"

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Теги: Сборная России Черчесов Дюков Лига Наций
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