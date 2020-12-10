"Все мы знаем, что Черчесов безусловно переживает за результаты сборной. Естественно, для него небезразличны игроки. Для него важно, чтобы они росли и прогрессировали. Эта критика, которая прозвучала из его уст, была направлена на благо, на то, чтобы придать импульс для развития игрокам", - сказал Дюков.
Напомним, что Черчесов выступил с критикой в адрес Федора Чалова и Александра Соболева. Позже ЦСКА отреагировал на слова наставника национальной команды официальным заявлением на своем сайте.
Сборная России заняла второе место в своей группе в Лиге Наций и не смогла выйти в дивизион А. Соперниками команды Черчесова были Венгрия, Сербия и Турция.
Источник: "СЭ"
Дюков: критика в адрес игроков из уст Черчесова была направлена на благо
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал критику главного тренера сборной России Станислава Черчесова в адрес некоторых игроков.
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!