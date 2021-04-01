Предполагается, что подопечные Станислава Черчесова примут болгарскую команду на "ВТБ Арене".
Игра может войти в программу подготовки сборной России к чемпионату Европы-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля. Российской команде предстоит сыграть в группе В с Бельгией, Данией и Финляндией.
Первую встречу команда сыграет 12 июня с бельгийской сборной. Матч должен состояться в Санкт-Петербурге.
В минувшей паузе на международные игры Россия провела три встречи в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-2022. Национальная команда набрала шесть очков в матчах с Мальтой (3:1), Словенией (2:1) и Словакией (1:2).
Источник: "Чемпионат".
СМИ: сборная России проведет товарищеский матч с Болгарией в июне
По информации источника, сборная России по футболу планирует провести товарищескую игру с национальной командой Болгарии 5 июня.
Фото: РФС
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