– Прецедентов такой хаотичной организации не было. Но пока, к сожалению, мы не можем подтвердить наличие дополнительных матчей для Санкт-Петербурга. Я предлагаю дождаться пятничного исполкома УЕФА, – приводит слова Сорокина "СЭ".
Чемпионат Европы-2020 пройдет летом 2021 года. Турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса. Стартовый матч соревнования проведут между собой сборные Турции и Италии 11 июня в 22:00 по московскому времени. Национальная команда России сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Санкт-Петербург примет матчи группы В и четвертьфинал, который состоится 2 июля.
Накануне стало известно, что Бильбао лишился права на проведение матчей Евро-2020. УЕФА предстоит решить, где пройдут встречи.
Источник: Англия может получить право на проведение большего количества матчей Евро-2020
Сорокин о подготовке Санкт-Петербурга к Евро-2020: прецедентов такой хаотичной организации не было
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал подготовку к турниру.
Фото: "Getty Images"
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