Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Фулхэм
23:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
23:00
ЭспаньолНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
БолоньяНе начат

Газзаев может вернуться в "Динамо"

Бывший игрок и тренер "Динамо" Валерий Газзаев может вернуться в московский клуб.
Фото: "Чемпионат"
По информации источника, Валерий Газзаев может стать генеральным директором или председателем совета директоров "Динамо". Его кандидатуру предлагает консультативный совет клуба.

Ранее Газзаев являлся игроком и главным тренером московского "Динамо". Под его руководством бело-голубые провели 140 матчей, одержали 65 побед, 34 раза сыграли вничью и потерпели 41 поражение в лиге. Вместе с клубом экс-нападающий становился обладателем Кубка СССР.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится