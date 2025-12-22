По информации источника, Валерий Газзаев может стать генеральным директором или председателем совета директоров "Динамо". Его кандидатуру предлагает консультативный совет клуба.
Ранее Газзаев являлся игроком и главным тренером московского "Динамо". Под его руководством бело-голубые провели 140 матчей, одержали 65 побед, 34 раза сыграли вничью и потерпели 41 поражение в лиге. Вместе с клубом экс-нападающий становился обладателем Кубка СССР.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
Газзаев может вернуться в "Динамо"
Бывший игрок и тренер "Динамо" Валерий Газзаев может вернуться в московский клуб.
Фото: "Чемпионат"