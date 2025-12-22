Агент Максима Петрова рассказал о будущем игрока "Балтики"

"Интерес к Максиму есть, и это абсолютно нормальная рабочая история. К игрокам, которые ярко и стабильно выступают, внимание есть всегда. Все возможные решения по будущему Максима принимаются взвешенно и в координации со всеми участниками процесса, поэтому сейчас преждевременно говорить о каких-то конкретных сценариях", - сказал агент.
Максим Петров, играющий на позиции атакующего полузащитника, является воспитанником Академии московского "Локомотива". За "Балтику" 24-летний футболист выступает с января текущего года, перейдя из "Нефтехимика". Контракт игрока с калининградским клубом действует до конца июня 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне хавбек провел за балтийцев 16 матчей и записал на свой счет 4+3 по системе гол плюс пас.
Источник: "Чемпионат"
Фото: ФК "Балтика"