В "Серике" ответили на вопрос о будущем в клубе сына Садыгова

Генеральный директор "Серик Беледиеспора" Барыш Гючлу прояснил будущее российского игрока Ильи Садыгова.
Фото: ФК "Химки"
"Не собирается ли Илья Садыгов покинуть клуб вслед за другими россиянами? Нет-нет, он тут, в команде. У Ильи контракт с клубом, и мы рассчитываем на него, как и на всех игроков. Остальные иностранцы уехали", - цитирует Гючлу "Чемпионат".

Напомним, ранее турецкий клуб в связи с задолженностями по заработной плате покинули главный тренер Сергей Юран и ряд российских футболистов.

Илья Садыгов, сын владельца части акций "Серик Беледиеспора" Туфана Садыгова, перебрался в турецкую команду минувшим летом из подмосковных "Химок". В этом сезоне 25-летний нападающий принял участие в 12 матчах и не отметился результативными действиями, проведя на поле 477 минут.

