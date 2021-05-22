Сообщается, что 30-летний игрок покинул поле после разговора с врачами.
Напомним, сборная России под руководством тренерского штаба Станислава Черчесова продолжает подготовку к предстоящему Евро-2020 в Новогорске. Ранее стало известно, что хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян покинул расположение национальной команды из-за заболевания бактериальной ангиной. После тренировки сборная России должна отправиться в Австрию для продолжения подготовки к чемпионату Европы.
Источник: "Чемпионат"
Марио Фернандес покинул тренировку сборной России раньше запланированного
Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес завершил тренировку национальной команды до окончания занятия.
Фото: "Чемпионат"
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