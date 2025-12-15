Матчи Скрыть

Кисляк оценил первую часть сезона для ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк оценил результаты команды в первой части сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
"Наверное, если оценивать трезвой головой, то первая часть сезона получилась хорошей. Набрали 36 очков, мы близко к лидерам — это хорошо. Постараемся во второй части сезона чуть-чуть прибавить и уже показать иной футбол, иной результат. Надеюсь, получится. Я, думаю, можно оценить первую часть сезона положительно", - цитирует Кисляка ТАСС.

Напомним, что летом текущего года ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера, новым тренером "армейцев" стал Фабио Челестини, который работал в ряде швейцарских клубов.

После 18 сыгранных туров красно-синие занимают четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36 набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на 4 балла. Напомним, что ЦСКА является действующим обладателем Кубка России, по итогам прошлого сезона "армейцы" завоевали бронзовые медали чемпионата страны.

