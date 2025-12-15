"Наверное, если оценивать трезвой головой, то первая часть сезона получилась хорошей. Набрали 36 очков, мы близко к лидерам — это хорошо. Постараемся во второй части сезона чуть-чуть прибавить и уже показать иной футбол, иной результат. Надеюсь, получится. Я, думаю, можно оценить первую часть сезона положительно", - цитирует Кисляка ТАСС.
Напомним, что летом текущего года ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера, новым тренером "армейцев" стал Фабио Челестини, который работал в ряде швейцарских клубов.
После 18 сыгранных туров красно-синие занимают четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36 набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на 4 балла. Напомним, что ЦСКА является действующим обладателем Кубка России, по итогам прошлого сезона "армейцы" завоевали бронзовые медали чемпионата страны.
Кисляк оценил первую часть сезона для ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк оценил результаты команды в первой части сезона.
Фото: ПФК ЦСКА