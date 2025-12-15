Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Манчестер Юнайтед
23:00
Борнмут

Чемпионат Испании. Примера

Райо Вальекано
23:00
Бетис

Чемпионат Италии. Серия А

Рома
22:45
Комо

Орлов выделил легионера "Зенита" как одного из лидеров команды

Комментатор Геннадий Орлов дал высокую оценку бразильскому вингеру "Зенита" Педро.
Фото: ФК "Зенит"
"Да, конечно, он один из лидеров, он ведёт игру. Посмотрите: он работает и левой, и правой ногой, он техничный, он может пробить, он подаёт угловые. У него есть вкус к победам, это тоже много значит. Он очень перспективный игрок. Дай бог, чтобы он прогрессировал", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Педро стал игроком петербургского "Зенита" в начале февраля 2024 года. В текущем сезоне левый вингер провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с бразильским футболистом рассчитано до конца декабря 2028 года. Трансферная стоимость 19-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 12 миллионов евро.

На данный момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 18-ти матчах.

