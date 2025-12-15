"На сегодняшний день самый качественный футбол в лиге показывает "Краснодар". Подопечные Мурада Мусаева по праву выиграли первую часть сезона. Не вижу у "быков" сейчас слабых мест. Стабильный стартовый состав. Абсолютно никто не выпадает. Все максимально полезны на своих позициях", - приводит слова Газзаева "СЭ".
После 18 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками и опережает петербургский "Зенит" на один балл. Тройку лидеров замыкает московский "Локомотив" - в активе команды Михаила Галактионова 37 набранных очков.
Напомним, что по итогам прошлого сезона "быки" впервые в истории стали чемпионами России, серебряные медали завоевал петербургский "Зенит", бронзовые - ЦСКА. Красно-синие также являются действующими обладателями Кубка страны.
Газзаев назвал команду, которая показывает самый качественный футбол в РПЛ
Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал команду, которая является главным фаворитом чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"