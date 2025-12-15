Матчи Скрыть

Афанасьев: "Зенит" - это не команда Соболева

Экс-игрок "Торпедо" Андрей Афанасьев оценил игру нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Думаю, что "Зенит" — это не команда Соболева. Александр получает мало игрового времени, команда на него не играет, как следовало бы это делать. Соболеву сложно показать индивидуальное мастерство в таких условиях. Может быть, если бы он играл за команду, которая была бы ниже уровнем, то смог бы более ярко себя проявить", - цитирует Афанасьева "РБ Спорт".

Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года за 10 миллионов евро и заключил трехлетний контракт. В текущем сезоне форвард провел за петербуржцев во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи.

По итогам 18 сыгранных туров сине-бело-голубые располагаются на второй строчке в турнирной таблице РПЛ с 39 набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на один балл.

