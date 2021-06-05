Боярский - о победе над сборной Болгарии: даже не могу назвать это натужным матчем. Это не игра

Известный актер и певец Михаил Боярский поделился мнением о победе сборной России над командой Болгарии в товарищеском матче (1:0).
Фото: РИА Новости
Боярский остался недоволен игрой сборной России. Он отметил, что имеет серьезные опасения в преддверии чемпионата Европы. По словам Боярского, непонятно, за счет каких качеств сборная может побеждать в матчах.

"Даже не могу назвать это натужным матчем. Это не игра. С такой игрой с Бельгией встречаться не стоит, даже мечтать о победе нельзя. У меня большие опасения перед стартом чемпионата Европы. Думаю, не только у меня одного. Никаких радужных надежд не питаю. Я не понимаю, за счет чего сборная может выигрывать матчи. Мастерство — точно нет. Команды я не увидел тоже. Конкретные тактические решения Черчесова я обсуждать не могу, он все-таки главный тренер команды, но результат налицо", - сказал Боярский.

Отметим, что единственный гол в матче со сборной Болгарии забил форвард Александр Соболев. Он вышел на замену во втором тайме и реализовал пенальти за фол на Алексее Миранчуке.

Сборная России начнет выступления на чемпионате Европы матчем с командой Бельгии. Игра пройдет 12 июня в рамках первого тура группового этапа Евро. После этого российская сборная встретится с Финляндией и Данией.

Источник: Sport24

Гол Соболева принес сборной России победу над Болгарией

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Теги: Боярский Сборная России
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