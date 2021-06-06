Напомним, ранее стало известно, что основным вратарем сборной России на Евро будет Антон Шунин. В заявку команды на турнир из голкиперов также вошли Матвей Сафонов и Юрий Дюпин.
Сафонов заявил, что будет готов подменить Шунина на Евро в случае необходимости.
"Я понимаю, что быть первым номером на таком турнире — это большая ответственность, однако я буду готов к каждому матчу, если что-то случится. Я выдал свой максимум на сборах, если понадобится помощь, то я буду всегда готов. Мы всегда должны быть готовы к выходу на поле. Я просто тренировался и добился уважения тренера, поэтому я в итоговой заявке", - сказал Сафонов.
Источник: Матч ТВ
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Сафонов: я выдал свой максимум на сборах. Буду готов к каждому матчу Евро
Вратарь "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов рассказал о своей готовности к выступлениям на чемпионате Европы.
Фото: "Краснодар"
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