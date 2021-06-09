- Как сборная должна выступить на Евро-2020, чтобы я сказал, что доволен? Она должна постараться показать свой максимум. Все то, что умеет в игре с конкретным соперником, а может, даже немного больше. В спорте важны трофеи, медали, а еще эмоции и самоотдача. Болельщик всегда чувствует, до конца выложились игроки на поле или нет. Счет может быть разным, но отношение к делу всегда предельно понятно. Точно не сомневаюсь в одном: равнодушных в нашей команде на турнире не будет, - приводит слова Черчесова Sport24.
В матчах Чемпионата мира-2018 сборная России под руководством Станислава Черчесова на групповом этапе одержала две победы, разгромив Саудовскую Аравию со счетом 5:0 и одолев Египет 3:1, и уступила Уругваю со счетом 0:3. В плей-офф наша команда закончила с равным счетом основное и дополнительное время во встречах с Испанией (1:1) и Хорватией (2:2), оказавшись сильнее испанцев в серии пенальти. На групповом этапе Чемпионата Европы-2020 сборной России предстоит встретиться с командами Бельгии 12 июня, Финляндии 16 июня и Дании 21 июня.
Черчесов рассказал, как должна сборная России выступить на Евро-2020, чтобы он остался доволен
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, как должна сыграть его команда на Чемпионате Европы-2020, чтобы ее наставник остался доволен.
Фото: Reuters
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