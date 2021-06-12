Пресс-атташе сборной России: желаем Эриксену здоровья и верим, что обязательно увидим его на футбольном поле

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров прокомментировал новость о полузащитнике сборной Дании Кристиане Эриксене, который потерял сознание в матче с Финляндией.
Фото: "Getty Images"
"Футболисты узнали о ситуации с Эриксеном, когда после установки заходили в автобус, который отправлялся на стадион. Понятно, информация быстро распространилась. Но когда уже подъехали к арене, поступили новости о том, что датчанин пришел, в себя. Желаем Кристиану здоровья и верим, что обязательно увидим его на футбольном поле. Сейчас футболисты сосредоточены исключительно на предстоящей игре", - цитирует Владимирова Sport24.

Напомним, что Эриксен потерял сознание в первом тайме матча с командой Финляндии, проходившего в рамках первого тура группового этапа Евро-2020. Врачи делали игроку массаж сердца.

После инцидента с Эриксеном игра была приостановлена. На момент происшествия счет в матче не был открыт.

Игра 1-го тура чемпионата Европы-2020 Дания - Финляндия была возобновлена в 21:30 мск. Сейчас в этой встрече идет второй тайм, счет 1:0 в пользу финнов.

Матч Бельгия - Россия пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Начало - в 22:00 мск. Игру обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Лаосом

В последний раз сборные Бельгии и России встречались 16 ноября 2019 года в рамках отбора на чемпионат Европы-2020. Тогда россияне потерпели поражение со счетом 1:4.

Номинальные хозяева поля подходят ко встрече с подопечными Станислава Черчесова с серьезными кадровыми потерями. Из-за повреждений помочь сборной Бельгии в игре с россиянами не смогут полузащитники Аксель Витцель и Кевин Де Брюйне.

У национальной команды России из числа попавших в окончательную заявку на Евро-2020 выбыл хавбек Андрей Мостовой, сдавший положительный тест на коронавирус. Его заменит защитник Роман Евгеньев.

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Теги: Сборная России Сборная Дании Эриксен
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