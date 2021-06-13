Зарема: в матче с Бельгией Дзюба не совершил ни одного полезного действия

Зарема раскритиковала форварда сборной России Артема Дзюбу за игру с бельгийцами. Также она призвала доверить место основного нападающего команды Александру Соболеву.
"Очень жаль, но нашу команду хватило лишь на 10 минут, а Дзюба не смог совершить ни одного полезного действия. Я не понимаю, почему на поле не вышел Соболев. Надеюсь, в матче против Финляндии в основе выйдет Александр, ещё хотелось бы увидеть с первых минут Караваева", - сказала Зарема.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: ТАСС
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