СМИ: РФС не накажут за свист болельщиков в адрес сборной Бельгии

РФС не будет оштрафован за поведение болельщиков в Санкт-Петербурге, которые освистали игроков сборной Бельгии перед матчем Евро-2020 с Россией (3:0).
Фото: "Getty Images"
Об этом сообщает Р-Спорт со ссылкой на представителя УЕФА.

Напомним, футболисты сборной Бельгии перед стартовым свистком в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Россией (3:0) встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны"), за что были освистаны зрителями на стадионе "Газпром Арена". Отметим, что российские футболисты преклонять колено не стали.

Сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3 в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Дублем в составе бельгийцев отметился форвард Ромелу Лукаку, еще один мяч на счету защитника Тома Менье.

Бельгийцы набрали 3 очка и идут на 1-м месте в группе B. Россия располагается на последнем, 4-м месте. В следующем туре россияне в Петербурге проведут матч с Финляндией, которая обыграла Данию (1:0) в 1-м туре Евро-2020. Этот матч пройдет 16 июня и начнется в 16:00 мск.

"Какой позор". Британские СМИ раскритиковали сборную России за отказ становиться на колено перед матчем с Бельгией

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Теги: Сборная России Сборная Бельгии Евро-2020
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