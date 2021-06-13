СМИ: РФС не накажут за свист болельщиков в адрес сборной Бельгии

РФС не будет оштрафован за поведение болельщиков в Санкт-Петербурге, которые освистали игроков сборной Бельгии перед матчем Евро-2020 с Россией (3:0).

Фото: "Getty Images"