Матыцин сообщил, что ждет от сборной России победы в матче с Финляндией. По его словам, команда Станислава Черчесова может выиграть за счет большей мотивации.
"Ожидаем победы в матче с командой Финляндии. За счет чего можем победить? Это вопросы к главному тренеру и спортсменам. За счет большей мотивации и понимания, что эта игра является решающей. Надеюсь, что наши спортсмены и тренеры оправдают доверие, которое оказано болельщиками всей страны", - сказал Матыцин.
Отметим, что сборная России сыграет с финнами в матче второго тура группового этапа Евро завтра, 16 июня. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.
В первом туре россияне уступили бельгийцам (0:3), а финны обыграли датчан (1:0).
Источник: ТАСС
Матыцин: ожидаем от сборной России победы в матче с Финляндией. Можем выиграть за счет большей мотивации
Министр спорта России Олег Матыцин высказался о предстоящем матче национальной команды против финнов на Евро-2020.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!