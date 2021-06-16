Отметим, что в матче второго тура групповой стадии Евро-2020 сборная России победила команду Финляндии со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил Алексей Миранчук, он отличился в добавленное к первому тайму время.
Первый тренер Алексея похвалил воспитанника за игру в поединке с финнами. Также он призвал наставника сборной России Станислава Черчесова и дальше выпускать Миранчука на поле в стартовом составе.
"Леша — красавец! Я не понимаю, почему Черчесов не выпустил Лешу с первых минут в матче с Бельгией. Почему он не доверяет ему? Он мастер своего дела, таких игроков в нашей сборной нет. Миранчук — не трудяга, он тонкий игрок, под него нужно подстраивать игру. Миранчук — это не Головин.
Я надеюсь, что Черчесов одумается и будет выпускать его с первых минут в следующих матчах. Сегодня Алексей доказал, что он заслуживает места в стартовом составе сборной России", - сказал Воронков.
Источник: Sport24
Гол Миранчука принес России победу над Финляндией
Первый тренер Миранчука: почему Черчесов не доверяет Леше? Он мастер своего дела, таких игроков в нашей сборной нет
Первый тренер хавбека сборной России Алексея Миранчука Александр Воронков прокомментировал игру своего воспитанника в матче с финнами на Евро.
Фото: "Чемпионат"
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