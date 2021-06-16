Точилин: неужели после ЧМ-2018 кто-то сомневается, что Черчесов разбирается в футболе?

Экс-защитник сборной России Александр Точилин высказал мнение по перестановкам в составе, которые произвел главный тренер сборной Станислав Черчесов перед игрой Финляндия - Россия.
Фото: РПЛ
- Чтобы комментировать какие-то кадровые изменения, нужно, по крайней мере, находиться внутри команды. Работая главным тренером в клубе, всегда исходил из собственного анализа проигранных матчей. Некоторым болельщикам и журналистам при этом казалось, что решения принимались под воздействием их высказываний. Не сомневаюсь, что у Черчесова были свои соображения, связанные с заменой Шунина на Матвея Сафонова, а Семенова - на Игоря Дивеева. Неужели кто-то после ЧМ-2018 еще сомневается в том, что Станислав Саламович разбирается в футболе? - передает слова Точилина "Спорт уик-энд".

В стартовом составе на матч со сборной Финляндии (1:0) главный тренер сборной России Станислав Черчесов произвел кадровые перестановки по сравнению со стартовой игрой против команды Бельгии, проигранной со счетом 0:3. Место в воротах вместо 34-летнего вратаря московского "Динамо" Антона Шунина занял 22-летний голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов. Защитную линию составили три центральных защитника, при этом допустивший результативную ошибку в матче с бельгийцами Андрей Семенов сел в запас, а на поле вместе с Георгием Джикией вышли Игорь Дивеев и Дмитрий Баринов.

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Теги: Сборная России Черчесов Точилин
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