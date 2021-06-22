Сафин: не нужно искать козла отпущения в Черчесове. Если уровень футболистов слабый, игры не будет

Бывший российский теннисист Марат Сафин высказался по поводу провального выступления сборной России на чемпионате Европы.
Фото: "Getty Images"
"Нужно ли увольнять Черчесова? Поймите, тренер не может играть за спортсменов. Если уровень футболистов слабый, то какого тренера бы ни поставили, игры не будет. "Не умеете играть - бегайте". Эти слова придумал Лобановский, не я. Физухой надо брать. А мы бегаем тайм и все - умерли. Просто умерли. 1:4 от датчан - при всем уважении, это полный провал.

Специалисты в стране есть - великие футболисты, поигравшие в Европе, профессионалы, топы. Они бы могли заменить Черчесова легко. Но опять же, тренер - это полбеды. Не нужно искать козла отпущения в Черчесове. Должен быть системный подход, не заплатки искать надо, а менять уже что-то", - цитирует Сафина Sport24.

Сборная России со счетом 1:4 уступила Дании в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020. Матч состоялся в Копенгагене.

На 38-й минуте дальним ударом счет открыл датский полузащитник Миккель Дамсгард. Во втором тайме ошибка Романа Зобнина привела ко второму голу команды Дании, автором которого стал Юссуф Поульсен. На 70-й минуте сборной России удалось отыграть один мяч благодаря реализованному Артемом Дзюбой пенальти. Однако вскоре датчане довели счет до крупного усилиями Андреаса Кристенсена и Йоакима Мехле.

Сборная России с тремя очками заняла последнюю строчку в турнирной таблице группы В и вылетела с Евро-2020. Команда Дании, набрав три зачетных балла, вышла в плей-офф со второго места.

Станислав Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Контракт 57-летнего специалиста заканчивается в декабре 2022 года. На чемпионате мира-2018 под его руководством сборная России дошла до 1/4 финала, где в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии.

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Теги: Черчесов Сафин Сборная России
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