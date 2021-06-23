"Они на другом уровне по сравнению со сборной России". Боярский - о выходе Украины в плей-офф Евро-2020

Народный артист России и болельщик санкт-петербургского "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы-2020.
"Замечательно! Очень рад выходу сборной Украины в плей-офф. Это абсолютно закономерно, они на другом уровне по сравнению с нашей сборной, украинцы намного сильнее.

Для того, чтобы Украине выйти в финал, нужно приложить максимум усилий. Думаю, Шевченко справится. Пробиться в полуфинал шансы точно есть. У них хорошие игроки, они мотивированы. По нашей команде я никаких иллюзий не питал, а вот по украинцам очень даже. Буду болеть за сборную Украины", - приводит слова Боярского Sport24.

Напомним, что сборная Украины на групповом этапе чемпионата Европы одержала победу над Северной Македонией (2:1) и уступила Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1). Команда Андрея Шевченко заняла третье место в квартете С с тремя очками в активе и разницей голов 4:5. Этого украинцам хватило, чтобы гарантировать себе как минимум четвертую строчку в рейтинге команд, финишировавших на третьих местах.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова не смогла выйти в плей-офф Евро-2020, заняв с тремя зачетными баллами последнее место в группе В, где также выступали Бельгия, Дания и Финляндия.

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Теги: Боярский Сборная России Сборная Украины
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