Черышев отметил, что Австрия может победить соперника за счет командных действий. При этом австрийцам необходимо везение, чтобы пройти в четвертьфинал, считает тренер.
"Австрия может обыграть Италию только за счет фарта и командных действий. Больше шансов я не вижу. Италия очень уверенно вышла из группы, показывает интересный футбол. Нужно смотреть, как коллективно действует команда в обороне и атаке.
Не сказать, что Австрия уверенно обыграла Украину в группе. Единственное, что мне бросилось в глаза, так это коллективность действий и хорошая игра в защите. Только так они могут обыграть итальянцев", - сказал Черышев.
Отметим, что матч Италия - Австрия состоится сегодня, 26 июня. Встреча пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли" и начнется в 22.00 мск.
Источник: Матч ТВ
Италия - Австрия. Где смотреть матч Евро-2020, онлайн встречи 26 июня
Дмитрий Черышев: Австрия может обыграть Италию только за счет фарта и командных действий. Больше шансов я не вижу
Российский тренер Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, высказался о матче Италия - Австрия, который пройдет в рамках 1/8 финала Евро-2020.
Фото: РИА Новости
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