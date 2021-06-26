Дмитрий Черышев: Австрия может обыграть Италию только за счет фарта и командных действий. Больше шансов я не вижу

Российский тренер Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, высказался о матче Италия - Австрия, который пройдет в рамках 1/8 финала Евро-2020.
Фото: РИА Новости
Черышев отметил, что Австрия может победить соперника за счет командных действий. При этом австрийцам необходимо везение, чтобы пройти в четвертьфинал, считает тренер.

"Австрия может обыграть Италию только за счет фарта и командных действий. Больше шансов я не вижу. Италия очень уверенно вышла из группы, показывает интересный футбол. Нужно смотреть, как коллективно действует команда в обороне и атаке.

Не сказать, что Австрия уверенно обыграла Украину в группе. Единственное, что мне бросилось в глаза, так это коллективность действий и хорошая игра в защите. Только так они могут обыграть итальянцев", - сказал Черышев.

Отметим, что матч Италия - Австрия состоится сегодня, 26 июня. Встреча пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли" и начнется в 22.00 мск.

Источник: Матч ТВ

Италия - Австрия. Где смотреть матч Евро-2020, онлайн встречи 26 июня

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Теги: Черышев Дм Сборная Италии Сборная Австрии Евро-2020
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