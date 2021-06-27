— Зарплаты российских футболистов? Давайте не будем это обсуждать. Чего туда лезть, не в свое дело. Мне все равно. Наши футболисты много получают. Думаю, это незаслуженно, по-любому, — цитирует Костомарова Telesport.
Напомним, ранее стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов получал зарплату больше, чем наставники всех соперников национальной команды по групповому этапу чемпионата Европы. Это Финляндия, Дания и Бельгия.
Сборная России вылетела с турнира, не сумев преодолеть стадию группового этапа.
Олимпийский чемпион — о зарплатах российских футболистов : много получают. Думаю, это незаслуженно
Бывший российский фигурист Роман Костомаров высказался о зарплате игроков сборной России по футболу.
Фото: "Вечерний Ургант"
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