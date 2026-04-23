Тренер "Зенита": судьям выгодно ошибаться против нас

- С чем связаны ошибки судей не в пользу "Зенита"? Я точно не знаю, но я вижу, что происходит после матчей. Судей, которые ошибаются в нашу пользу, дисквалифицируют сразу же. Кукуян больше не судит, на три месяца отстранили. Причем в матче с "Динамо" Махачкала он даже сам не ошибся, его ВАР позвал смотреть эпизод.
Посмотрите, что стало с теми судьями, которые наоборот ошиблись не в пользу "Зенита". Чистякова и Карасева назначили на матчи уже в следующем туре. Видимо, им выгодно допускать ошибки против "Зенита". Это вопрос к судейскому корпусу, - приводит слова Оливейру Sport24.
Вчера, 22 апреля, петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" - 0:0. В компенсированное время главный арбитр назначил одиннадцатиметровый удар в ворота петербуржцев за игру рукой Игоря Дивеева в своей штрафной. Николай Комличенко не смог переиграть Дениса Адамова, отбившего удар нападающего.
По итогам 26 сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 56 набранными очками, "Локомотив" располагается на третьей строчке с 49 баллами в своем активе.