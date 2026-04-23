Булыкин: у "Спартака" есть возможность притормозить лидеров и побороться не только за бронзу

- Если "Краснодар" хочет стать чемпионом, то, конечно, нужно выигрывать в каждой игре, не глядя на то, с кем они играют.
А у "Спартака" есть возможность притормозить лидеров и ввязаться в борьбу не только даже за бронзу, но, может быть, и за чемпионскую гонку, потому что не верится, что "Краснодар" и "Зенит" не потеряют очки до конца сезона, - приводит слова Булыкина "Матч ТВ".
Сегодня, 23 апреля, московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграет с "Краснодаром" в матче 26 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по столичному времени. Очная встреча команд в первом круге чемпионата России завершилась победой южан со счетом 2:1.
По итогам 25 сыгранных туров красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 45 набранными очками, черно-зеленые занимают второе место с 54 баллами в своем активе. Петербургский "Зенит" возглавляет таблицу с 56 очками, но имеет в своем активе на одну игру больше.