Спортивный комментатор высказался о пенальти в матче "Локомотив" - "Зенит"

- Отвечу так: такие 11-метровые — на усмотрение судьи. Формально касание руки у Дивеева было. Но повод ли это для таких санкций? Вопрос... Кстати, сам Сухой сначала никакого контакта не заметил, хотя находился рядом.
Но я не увидел, чтобы мяч изменил направление, не увидел у зенитовца игры рукой. Такой скользкий пенальти... Мяч скользнул по руке, но игры рукой не было! - приводит слова Орлова "СЭ".
В 26 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" - 0:0. В компенсированное ко второму тайме время главный арбитр после видеопросмотра назначил пенальти в ворота петербуржцев за игру рукой Игоря Дивеева в своей штрафной. Николай Комличенко исполнил одиннадцатиметровый удар, но не смог переиграть Дениса Адамова.
По итогам 26 сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 56 набранными очками, опережая "Краснодар" на два балла, однако у южан есть игра в запасе. Сегодня, 23 апреля, команда Мурада Мусаева сыграет на выезде с московским "Спартаком".