Футболист "Спартака": мы знаем, как действовать против Кордобы

Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов ответил, как будет действовать против Джона Кордобы в матче с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Литвинова, команда знает, как играть против Кордобы и будет это использовать.

- Мы уже много раз играли против него и знаем, как действовать. В любом случае для меня переход из опорной зоны в оборону дается гораздо проще, чем наоборот.

В опорке гораздо больше движений, гораздо больше ситуаций, где ты должен перекрыть, помочь ребятам с фланга, либо подстраховать кого-то, - приводит слова Литвинова "РБ Спорт".

Сегодня, 23 апреля, московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграет с "Краснодаром" в матче 26 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по столичному времени. Очная встреча команд в первом круге чемпионата России завершилась победой южан со счетом 2:1.

По итогам 25 сыгранных туров красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 45 набранными очками, черно-зеленые занимают второе место с 54 баллами в своем активе.

