Голкипер "Зенита" высказался о пенальти в игре с "Локомотивом"

"Как ни странно, каких-то сумасшедших эмоций по поводу отбитого одиннадцатиметрового не было. Даже не знаю, с чем это связано. Скорее всего, из-за понимания того, что выиграть уже не успеем, а значит теоретически можем потерять первую строчку в таблице. А если бы забили сами в концовке, эмоций было бы больше", - сказал Адамов "Матч ТВ".
Вчера, 22 апреля, состоялся матч в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом". Встреча проходила на "РЖД Арене". Игра завершилась ничьей со счетом 0:0.
В компенсированное ко второму тайму время арбитр назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых из-за игры рукой Игоря Дивеева. Денис Адамов отбил 11-метровый удар.