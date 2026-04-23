"Давать такие пенальти - ужас". Наумов - о матче "Локомотива" и "Зенита"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о пенальти в матче команды против "Зенита".
Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"
Николай Наумов заявил, что Игорь Дивеев никому не помешал забить в эпизоде, за который назначили пенальти.

"При всей моей любви к "Локомотиву" давать такие пенальти - ужас. Причем Сухой же сам не свистнул, а послушал VAR. Неужели Сухой не видел, что это не рука?
Мяч даже направление не поменял. Никакого момента, Дивеев никому не помешал забить", - сказал Наумов Metaratings.

Вчера, 22 апреля, на "РЖД Арене" состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом". Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.

В конце второго тайма главный арбитр назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых за игру рукой Игоря Дивеева. Николай Комличенко не смог реализовать 11-метровый удар.

