Дивеев - о пенальти в ворота "Зенита": мне просто интересно, что они скажут - я врать не собираюсь

- Мне просто интересно, что они скажут. Я врать не собираюсь. Я бы сказал, если бы почувствовал касание. Но я его не почувствовал. Вот в чем прикол, - приводит слова Дивеева "Матч ТВ".
Вчера, 22 апреля, петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" - 0:0. В компенсированное время главный арбитр назначил одиннадцатиметровый удар в ворота петербуржцев за игру рукой Игоря Дивеева в своей штрафной. Николай Комличенко не смог переиграть Дениса Адамова, отбившего удар нападающего.
По итогам 26 сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 56 набранными очками, "Локомотив" располагается на третьей строчке с 49 баллами в своем активе.