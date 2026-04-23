Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
17:30
Динамо МхНе начат
Спартак
19:45
КраснодарНе начат
Ахмат
19:45
БалтикаНе начат

Стал известен главный кандидат на пост наставника "Крыльев Советов"

Стало известно, какой тренер может возглавить "Крылья Советов".
Фото: ФК "Ислочь"
По информации источника, главным тренером клуба может стать экс-тренер "Ариса" Артем Радьков. Он привлек внимание руководства умением работать с молодыми футболистами.

После поражения от "Сочи" в "Крыльях Советов" не рассчитывают на Сергея Булатова, он покинет свой пост после окончания текущего сезона. Всего под руководством российского специалиста команда провела 5 матчей, 2 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

Радьков являлся главным тренером кипрского "Ариса" с начала июля 2025 года по февраль 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 27 матчей, одержала 14 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится