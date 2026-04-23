Стал известен главный кандидат на пост наставника "Крыльев Советов"

Фото: ФК "Ислочь"

По информации источника, главным тренером клуба может стать экс-тренер "Ариса" Артем Радьков. Он привлек внимание руководства умением работать с молодыми футболистами.



После поражения от "Сочи" в "Крыльях Советов" не рассчитывают на Сергея Булатова, он покинет свой пост после окончания текущего сезона. Всего под руководством российского специалиста команда провела 5 матчей, 2 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения.



Радьков являлся главным тренером кипрского "Ариса" с начала июля 2025 года по февраль 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 27 матчей, одержала 14 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Арис Лимассол