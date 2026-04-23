"Пенальти был". Футболист "Локомотива" - о матче с "Зенитом"

Футболист "Локомотива" Вадим Раков высказался о матче 26 тура РПЛ с "Зенитом".
По словам Ракова, "Локомотив" мог забивать пенальти и побеждать.

- Поначалу было скучновато, но в конце дали огня. Поставили пенальти — можно было побеждать.
Пенальти был, должны были забивать, но в итоге ничья, - цитирует Ракова "Чемпионат".

Вчера, 22 апреля, московский "Локомотив" на домашнем стадионе сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в матче 26 тура Российской Премьер-Лиги - 0:0. В компенсированное время хозяева получили право на одиннадцатиметровый удар за игру рукой Игоря Дивеева в своей штрафной площади.

По итогам 26 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 49 набранными очками, петербуржцы располагаются на первой строчке с 56 баллами в своем активе.

