"Заседание перенесено на 30 июня, потому что запретили собираться в связи с пандемией. Сказали, что надо технически подготовиться, в среду заседание техкома пройдет онлайн", - приводит слова Гершковича ТАСС.
Напомним, заседание технического комитета РФС, на котором главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен представить доклад о выступлении национальной команды на чемпионате Европы-2020, было запланировано на вторник, 29 июня.
Сборная России заняла последнее место в группе B Евро-2020, набрав в 3-х матчах 3 очка. Подопечные Черчесова уступили в 1-м туре Бельгии (0:3), во втором матчей победили Финляндию (1:0), в заключительной встрече группового этапа россияне проиграли Дании (1:4).
Станислав Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года. Его контракт рассчитан до окончания чемпионата мира-2022, который состоится в Катаре.
РФС перенес отчет Черчесова по выступлению сборной России на Евро-2020
Член технического комитета Российского футбольного союза Михаил Гершкович сообщил о переносе заседания, посвященного итогам Евро-2020.
Фото: "Getty Images"
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