В РФС прокомментировали слова Путина о провальном результате сборной России на Евро-2020

Андрей Созин, член комитета по этике Российского футбольного союза, высказался о словах президента РФ Владимира Путина о провальном результате национальной команды на чемпионате Европы-2020.

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