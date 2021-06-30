"Путин сформулировал свою мысль достаточно чётко. Но уверен – он имел в виду, что надо двигаться вперёд. Он не призывал к отставке Черчесова, это был призыв обратить внимание на наши плохие результаты. Смена тренера в данный момент – это не решение всех проблем", - приводит слова Созина "Чемпионат".
Ранее президент России заявил, что нужно подумать над тем, что можно изменить сейчас, в том числе кадровую составляющую.
Напомним, национальная команда под руководством Станислава Черчесова не смогла выполнить задачу на Евро-2020 и не вышла в плей-офф турнира, заняв четвертое место в своей группе, где ее соперниками были сборные Бельгии, Дании и Финляндии.
Путин — о выступлении сборной России: нужно подумать над тем, что сделано позитивного и что нужно изменить сейчас
В РФС прокомментировали слова Путина о провальном результате сборной России на Евро-2020
Андрей Созин, член комитета по этике Российского футбольного союза, высказался о словах президента РФ Владимира Путина о провальном результате национальной команды на чемпионате Европы-2020.
Фото: РИА Новости
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