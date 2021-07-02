"Мне показалось, что физически сборная России не была готова хорошо, по крайней мере, не все лидеры. К тому же несколько раз шла смена системы по ходу турнира… При этом я думаю, что Черчесов - хороший тренер для сборной России. В последние годы он проделал серьезную работу: четвертьфинал ЧМ, попадание на Евро - это успех. У него есть опыт и, уверен, понимание, почему выступление на Евро-2020 вышло таким. На мой взгляд, он должен продолжить работу, так как подходит для нее", - цитирует Петреску "Матч ТВ".
Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе и не смогла выйти в плей-офф турнира. Подопечные Черчесова набрали в 3-х матчах 3 очка.
Станислав Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года. Его контракт рассчитан до окончания чемпионата мира-2022, который состоится в Катаре. Технический комитет Российского футбольного союза признал работу Черчесова на чемпионате Европы-2020 неудовлетворительной. Но при этом специалисту было выражено доверие. Сам Черчесов выставил себе оценку "неудовлетворительно" по итогам Евро-2020. Судьбу главного тренера сборной России решит исполнительный комитет РФС.
Дан Петреску работал в России с несколькими командами. С 2010 по 2012 и в 2016 году румынский специалист возглавлял краснодарскую "Кубань". В 2010 году Петреску выиграл с этой командой Первый дивизион и вывел команду в Премьер-лигу. А с 2012 по 2014 год Петреску возглавлял московское "Динамо". Последним клубом Петреску был турецкий "Кайсериспор", который он возглавлял с января по февраль 2021 года.
Петреску: Черчесов - хороший тренер для сборной России. Он должен продолжить работу
Бывший наставник "Динамо" Дан Петреску оценил выступление сборной России на Евро-2020.
Фото: "Getty Images"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!